05 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Balıkçılığı anne ve babasından öğrendi! 46 yıldır denize açılıp ağ atıyor!

Balıkçılığı anne ve babasından öğrendi! 46 yıldır denize açılıp ağ atıyor!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2020 12:33
Güncelleme:05.12.2020 12:35
Sarıyer'de Rumeli Kavağı'nda tam 46 yıldır balıkçılık yapan Necla Reis'in hikayesini getirdi ekranlara A Haber.  O, kendi deyimiyle Türkiye'nin ilk kadın balıkçısının kızı. Aile mirası olan balıkçılık ise, tutkusu. Necla Yazıcı, “Doğma büyüme Rumeli Kavaklıyım teknede büyüdüm” dedi. İşte Necla Yazıcı'nın yaşam öyküsü…

Türkiye'nin nadir sayıda olan kadın balıkçılarından. İstanbul Sarıyer'e bağlı Rumeli kavağı'nda, çocukluğundan bu yana balıkçılık yapıyor.

Necla Yazıcı, annesinin Türkiye'nin ilk kadın balıkçısı olduğunu söylüyor. 1950'li yıllarda balıkçılık yapan anne ve babasının yanında, evi saydığı teknede büyüdü. Sonra da kendini bu mesleğin içinde buldu. Başka bir meslek yapmak da içinden gelmedi.

46 yıldır maviliklere gönül vermiş Necla Reis. Türkiyede ki sayılı kadın balıkçılardan sadece biri. Dünyanın en zor mesleklerinden biri ve tehlikeli ağlara takılıp denize düşebilirsiniz. Çocuklarını, balıkçılıktan kazandığı parayla okutan Necla Yazıcı, mesleğin inceliklerini şimdi de torunlarına öğretiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
46 yıllık mücadele! Hayatını adadı
46 yıllık mücadele! Hayatını adadı
Aşı dedikodusuna son! Tıkla gerçeği öğren
Aşı dedikodusuna son! Tıkla gerçeği öğren
Ömrünü adadı! Bir kültürü yaşatıyor
Ömrünü adadı! Bir kültürü yaşatıyor
Kim Milyoner Olmak İster’e katılmıştı! Kovid-19'a yenik düştü
Kim Milyoner Olmak İster’e katılmıştı! Kovid-19'a yenik düştü
Köprüde korkutan araç yangını
Köprüde korkutan araç yangını
Kimler yasaktan muaf? Bakkallar marketler saat kaça kadar açık?
Kimler yasaktan muaf? Bakkallar marketler saat kaça kadar açık?
Bakan Koca verileri paylaştı! Son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca verileri paylaştı! Son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum nasıl? A Haber muhabiri canlı yayında yol durumunu aktardı
Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum nasıl? A Haber muhabiri canlı yayında yol durumunu aktardı
Yıllar önce dedesi buldu! Taşın gramı...
Yıllar önce dedesi buldu! Taşın gramı...
Kuraklık tehlikesi! su seviyesi alarm veriyor
Kuraklık tehlikesi! su seviyesi alarm veriyor
102 yaşında koronayı iki kez yendi! 1 asır önce de...
102 yaşında koronayı iki kez yendi! 1 asır önce de...
Bir an olsun yanından ayrılmadı!
Bir an olsun yanından ayrılmadı!
Daha Fazla Video Göster