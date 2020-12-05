Balıkçılığı anne ve babasından öğrendi! 46 yıldır denize açılıp ağ atıyor!

Sarıyer'de Rumeli Kavağı'nda tam 46 yıldır balıkçılık yapan Necla Reis'in hikayesini getirdi ekranlara A Haber. O, kendi deyimiyle Türkiye'nin ilk kadın balıkçısının kızı. Aile mirası olan balıkçılık ise, tutkusu. Necla Yazıcı, “Doğma büyüme Rumeli Kavaklıyım teknede büyüdüm” dedi. İşte Necla Yazıcı'nın yaşam öyküsü…

Türkiye'nin nadir sayıda olan kadın balıkçılarından. İstanbul Sarıyer'e bağlı Rumeli kavağı'nda, çocukluğundan bu yana balıkçılık yapıyor.

Necla Yazıcı, annesinin Türkiye'nin ilk kadın balıkçısı olduğunu söylüyor. 1950'li yıllarda balıkçılık yapan anne ve babasının yanında, evi saydığı teknede büyüdü. Sonra da kendini bu mesleğin içinde buldu. Başka bir meslek yapmak da içinden gelmedi.

46 yıldır maviliklere gönül vermiş Necla Reis. Türkiyede ki sayılı kadın balıkçılardan sadece biri. Dünyanın en zor mesleklerinden biri ve tehlikeli ağlara takılıp denize düşebilirsiniz. Çocuklarını, balıkçılıktan kazandığı parayla okutan Necla Yazıcı, mesleğin inceliklerini şimdi de torunlarına öğretiyor.