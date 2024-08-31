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Bal yiyen kedi fenalaştı! Kedinin komik halleri izleyenleri gülümsetti

Bal yiyen kedi fenalaştı! Kedinin komik halleri izleyenleri gülümsetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 22:15
Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde, sahibinin yediği baldan yiyen kedi fenalaştı. Kısa süre baygınlık geçiren kedinin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kedinin sahibi Süleyman Okuyan, ilgi gören kedisinin iyi olduğunu belirterek, "Bir yanlış anlaşılma oldu. Şu anda kedimizin durumu iyi. Bugün biraz kaçamak yapıp bal yedi ve ona dokundu. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Biz oynamaya devam ediyoruz" dedi.
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Bal yiyen kedi fenalaştı!
Bal yiyen kedi fenalaştı!
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