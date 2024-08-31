31 Ağustos 2024, Cumartesi
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Bal yiyen kedi fenalaştı! Kedinin komik halleri izleyenleri gülümsetti
Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde, sahibinin yediği baldan yiyen kedi fenalaştı. Kısa süre baygınlık geçiren kedinin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kedinin sahibi Süleyman Okuyan, ilgi gören kedisinin iyi olduğunu belirterek, "Bir yanlış anlaşılma oldu. Şu anda kedimizin durumu iyi. Bugün biraz kaçamak yapıp bal yedi ve ona dokundu. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Biz oynamaya devam ediyoruz" dedi.