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Bakırköy - Kirazlı Metro Hattı ne zaman açılacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2024 12:28
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy - Kirazlı metro hattının detaylarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. 7 duraklı hattın günde 1 milyon yolcu taşıması planlandı. Peki, Bakırköy - Kirazlı Metro Hattı ne zaman açılacak? A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları aktardı.
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