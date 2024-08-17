17 Ağustos 2024, Cumartesi
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Bakan Yumaklı: "İzmir'de yangın şehirden uzaklaştı, tehlike kalmadı"
İzmir Karşıyaka'da çıkan, evlere ve iş yerlerine sirayet eden yangınla ilgili bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının şehirden uzaklaştığını ve tehlikenin kalmadığını bildirdi.