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Bakan Yumaklı:

Bakan Yumaklı: "İzmir'de yangın şehirden uzaklaştı, tehlike kalmadı"

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.08.2024 14:51
İzmir Karşıyaka'da çıkan, evlere ve iş yerlerine sirayet eden yangınla ilgili bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının şehirden uzaklaştığını ve tehlikenin kalmadığını bildirdi.
Bakan Yumaklı: İzmir’de yangın şehirden uzaklaştı
Bakan Yumaklı: İzmir'de yangın şehirden uzaklaştı
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