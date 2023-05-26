Bağcılar’da özel odalı istismar dehşeti

Bağcılar'da su sattığı ailenin 11 yaşındaki kızları M.Y.?yi okul çıkışında kaçırarak iş yerinde istismar ettiği öne sürülen M. Ş.'yi linç edilmekten polis kurtardı. Küçük kızın kurtarıldığı sucu dükkanında ses yalıtımı yapılan özel bir bölme bulunduğu belirtildi. Şüphelinin 2009 yılında da başka bir çocuğa