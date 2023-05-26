26 Mayıs 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bağcılar'da özel odalı istismar dehşeti
Bağcılar'da su sattığı ailenin 11 yaşındaki kızları M.Y.?yi okul çıkışında kaçırarak iş yerinde istismar ettiği öne sürülen M. Ş.'yi linç edilmekten polis kurtardı. Küçük kızın kurtarıldığı sucu dükkanında ses yalıtımı yapılan özel bir bölme bulunduğu belirtildi. Şüphelinin 2009 yılında da başka bir çocuğa