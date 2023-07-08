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Bağcılar'da film sahnelerini aratmayan çatışma anı kamerada

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Giriş: 08.07.2023 16:21
Bağcılar'da bir hurdacı önünde silahlı çatışma çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda polis ekipleri çatışmaya giren bir kişiyi gözaltına
Film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada
Film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada
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