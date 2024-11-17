Bağcılar’da 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu

Bağcılar'da bir binanın hafriyat kazısı sırasında, miyosen dönemine ait yaklaşık 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu. İnşaatta çalışan ekip tarafından bulunan tarihi eser, alt tarafı betonlaşmış kum yığının arasından çıkarıldı. Buluntunun beklenen büyük Marmara depremine karşı ipuçları verdiğini aktaran Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Depreme karşı İstanbul’un en zayıf bölgesini miyosen dönemine ait 10 milyon yaşlı deniz fosili tabakalar oluşturuyor. İstanbul’da Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Esenler ve Topkapı’ya kadar uzanan bu istif depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor” dedi.