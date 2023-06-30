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Bafra pidesi nasıl yapılıyor? İşte bayramda damakları şenlendiren Bafra pidesinin lezzet yolculuğu

A Haber
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Giriş: 30.06.2023 15:45
Meşhur Bafra pidesi Kurban Bayramı'nda damakları şenlendiriyor. Peki bu lezzet nasıl yapılıyor? Dorunun cevabını Samsun'da bulunan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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