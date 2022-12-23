Bacağını kaybetti ama göreve geri dönmek istiyor

Komando Er Bünyamin Kocaman, Irak'ın Kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı’nda görev yaptığı sırada, teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sol bacağını kaybetti. Kocaman'ın anne ve babası, oğullarının gazilik unvanı alacak olmasının buruk sevincini yaşıyor.