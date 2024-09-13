13 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Babası gece Narin’in mezarına gitti

Babası gece Narin’in mezarına gitti

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2024 10:10
Narin Güran cinayetinde amca, anne ve ağabeyin de için bulunduğu 8 kişi tutuklanırken baba Arif Güran serbest bırakıldı. Gece saatlerinde köyüne gelen baba Arif Güran ilk iş olarak kızı Narin’in mezarına gitti. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Babası gece Narin’in mezarına gitti
Babası gece Narin’in mezarına gitti
Narin cinayetinde DNA şüphesi
Narin cinayetinde DNA şüphesi
Kaya balının kilosunu 3 bin TL’den satıyor
Kaya balının kilosunu 3 bin TL'den satıyor
Gümüşhane’de asırlara meydan okuyan su kemeri
Gümüşhane'de asırlara meydan okuyan su kemeri
Adilcevaz’da fasulye hasadı başladı
Adilcevaz’da fasulye hasadı başladı
Bitlis’te çekirgeye karşı dronla mücadele
Bitlis'te çekirgeye karşı dronla mücadele
Adliyede ‘Zılgıt’ kavgası
Adliyede ‘Zılgıt' kavgası
Fatih’te korku dolu anlar! Bina çöktü 1 yaralı var
Fatih'te korku dolu anlar! Bina çöktü 1 yaralı var
Tekirdağ’da kaybolan Hintli mürettebatı aranıyor
Tekirdağ'da kaybolan Hintli mürettebatı aranıyor
Ayşenur’un otopsi raporu A Haber’de
Ayşenur'un otopsi raporu A Haber’de
Ayşenur’un cenazesi İstanbul’da
Ayşenur’un cenazesi İstanbul’da
Van’da kuyuya düşen kişi kurtarıldı
Van'da kuyuya düşen kişi kurtarıldı
Daha Fazla Video Göster