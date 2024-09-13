Babası gece Narin’in mezarına gitti

Narin Güran cinayetinde amca, anne ve ağabeyin de için bulunduğu 8 kişi tutuklanırken baba Arif Güran serbest bırakıldı. Gece saatlerinde köyüne gelen baba Arif Güran ilk iş olarak kızı Narin’in mezarına gitti. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

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