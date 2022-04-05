05 Nisan 2022, Salı
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Azeri çift karın ortasında sacda pizza yaptı! O anları paylaşan Azeri çift sosyal medyada gündem oldu
Video paylaşım sitesi YouTube'da son zamanlarda yemek tarifleri trendler arasına girmeye devam ediyor. Ramazan ayında bazı vatandaşlar internetten değişik tarifleri merak ediyor. Bir çift sacda yaptıkları pizza ile görenlerin iştahını kabarttı.