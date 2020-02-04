04 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
04.02.2020

Aydın'da dehşete düşüren görüntüler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir köpeğin, motosikletin arkasına bağlanıp götürüldüğü görüntüler, tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden kimliği tespit edilip polis tarafından gözaltına alınan sürücü A.Ç.'ye 'Kabahatler Kanunu'na göre 773 lira idari para cezası kesilip, serbest bırakıldı.

Aydın - Denizli karayolunda pazar günü bir kişinin 09 R 4307 plakalı motosikletinin arkasını bağladığı köpeği zorla götürdüğünü gören sürücüler, o anları cep telefonları ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenip, paylaşılan görüntülere tepki yağdı. İhbar üzerine polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün peşine düştü. Görüntülerden yola çıkan polis, sürücünün A.Ç. olduğunu tespit edip, gözaltına aldı.

A.Ç., polisteki ifadesinde, motosikleti yavaş sürdüğünü, köpeğin kendisinin olduğunu kesinlikle işkence yapmadığını, arazisine götürüp saldığını söyledi. 'Kabahatler Kanunu'na göre 773 lira idari para cezası kesilen A.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun jet hızıyla değiştirilmesi gerekir. Hayvanlara eziyet edenlerin Türk Ceza Kanunu'na göre yargılanmaları gerekiyor. Bu kişilere de hatırı sayılır cezalar verilmeli. Artık insanlarımızı daha duyarlı olmayı davet ediyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Aydın'da dehşete düşüren görüntüler
Aydın'da dehşete düşüren görüntüler
Kanser hastaları için saçlarını bağışladılar
Kanser hastaları için saçlarını bağışladılar
Doktoru darp eden hastayla ilgili karar!
Doktoru darp eden hastayla ilgili karar!
Otobüste 107 bin liralık döviz buldu
Otobüste 107 bin liralık döviz buldu
Kayıp Gülistan Doku'nun son görüntüleri ortaya çıktı
Kayıp Gülistan Doku'nun son görüntüleri ortaya çıktı
Bıçaklı kavgaya süpürgeli müdahale kamerada
Bıçaklı kavgaya süpürgeli müdahale kamerada
Yolcu minibüsünün üzerine çığ düştü
Yolcu minibüsünün üzerine çığ düştü
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Bursa'da şoför dehşeti!
Bursa'da şoför dehşeti!
İstanbul'da halk otobüsü durağa daldı!
İstanbul'da halk otobüsü durağa daldı!
İzmir'de dehşet! Hamile kadın ve oğlu ölü bulundu
İzmir'de dehşet! Hamile kadın ve oğlu ölü bulundu
Samsun'da iş adamı kaza yaptı...
Samsun'da iş adamı kaza yaptı...
Daha Fazla Video Göster