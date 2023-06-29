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Ayder Yaylası’nda bayram yoğunluğu! Karadeniz’in büyüleyen havası

A Haber
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Giriş: 29.06.2023 10:34
Son dakika haberleri... Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Rize'deki Ayder Yaylası'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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