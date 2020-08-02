Ayasofya'nın imamı konuştu: "Namaz kıldırırken dizlerimiz titriyor"

Hem tarihi hem de dini anlamı büyük olan Ayasofya, 86 yıl aradan sonra tekrar camiye dönüştürüldü. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne alanında en iyi üç imam atandı. Ayasofya Camisi'ne atanan Ferruh Muştuer, Prof. Dr. Mehmet Boynukalın ve Bünyamin Topçuoğlu bir haftalık tecrübelerini anlattı. Muştuer, "Çok coşkulu ve genç bir cemaat var. Bu milletin 86 yıllık bir rüyasıydı. Şu mihrapta namaz kılarken ayaklarımız titredi" diyerek duygularını ifade etti.

Ayasofya'nın imamları duygularını anlattı.

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, "Nasıl geçtiğini anlayamadık bile, çok hızlıydı. Hayal aleminde yaşadığımızı sanıyoruz hala, böyle bir vazife ayaklarımızı yerden kesti adeta. Burada namaz kıldırırken tüylerim diken diken oldu. Fatih Sultan Mehmet'in hatırasını yaşadık adeta. Fatih, şükür namazı kılmış, sembolik olarak kubbeye ok atmış, ilk ezanı okuyup, ilk hutbeyi kendisi vermiş. Çok büyük hatıralar var burada. büyük bir ruhaniyet ve nuraniyet var. İnşallah bütün İslam alemi bundan feyz alır. Biz de buna vesile olan neferler oluruz." dedi.

DAHA ÖNCE AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUYAN İMAM FERRUH MUŞTUER İSE

"AYASOFYA CEMAATİYLE GÜZEL OLDU" DEDİ

Muştuer, "Çok coşkulu ve genç bir cemaat var. Bu milletin 86 yıllık bir rüyasıydı. Şu mihrapta namaz kılarken ayaklarımız titredi. Elhamdülillah baktık ki gerçeği yaşıyoruz. eleştirilerden, sığ düşüncelerden, anlamsız tartışmalardan inşallah sıyrılır da, asli hüviyetine kavuşur Ayasofya. gençlerine eğitim verildiği, yaşlıların merhamet gördüğü bir yer haline gelir. Efendimiz Kabe'yi tavaf ederken "Vallahi sen çok güzelsin mükerremsin ama ademoğlu senden daha mükerrem bir varlık" demiştir. Ayasofya da çok mükerrem ama buraya gelen insan daha da mükerrem daha mükemmel. Ayasofya cemaatiyle güzel oldu Gençleri, yaşlıları, kadınları ve çocuklarıyla cıvıl cıvıl oldu.

İMAM BÜNYAMİN TOPÇUOĞLU DA AYASOFYA İLE İLGİLİ DUASININ KABUL OLDUĞUNU ANLATTI.

Topçuoğlu, "2015 yılının Kadir Gecesi'nde burada bir program yapıldı. O zaman müzeydi. Ben de Kuran-ı Kerim okudum canlı yayında. Sonra bir boşluk buldum ve minbere çıktım. Cübbem ve sarığım üzerimdeydi. Bir hatıra fotoğrafı çektirdim ve o anda gönlümden 'Acaba bir gün burada hutbe okumak nasip olur mu?' diye geçirdim. Belki de o an duam kabul oldu." diyerek duygularını ifade etti.