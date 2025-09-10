Ayakkabı deposundaki yangın 22 saat sonra söndürüldü

Edinilen bilgilere göre, dün öğlen saat 14.30 sıralarında merkez Sur ilçesindeki Savaş Mahallesi Palancılar Sokak’ta bulunan 5 katlı ayakkabı deposunda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Katların ayakkabılarla dolu olması nedeniyle söndürme çalışmaları uzun süren yangın, yaklaşık 22 saat sonra kontrol altına alındı. İtfaiye erlerinin depoda soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi zarar oluştu.

