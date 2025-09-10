10 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ayakkabı deposundaki yangın 22 saat sonra söndürüldü
Ayakkabı deposundaki yangın 22 saat sonra söndürüldü

Ayakkabı deposundaki yangın 22 saat sonra söndürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2025 20:56
Edinilen bilgilere göre, dün öğlen saat 14.30 sıralarında merkez Sur ilçesindeki Savaş Mahallesi Palancılar Sokak’ta bulunan 5 katlı ayakkabı deposunda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Katların ayakkabılarla dolu olması nedeniyle söndürme çalışmaları uzun süren yangın, yaklaşık 22 saat sonra kontrol altına alındı. İtfaiye erlerinin depoda soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi zarar oluştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ayakkabı deposundaki yangın 22 saat sonra söndürüldü
Elmadağ’da tarlada domuz sürüsü görüldü
Elmadağ’da tarlada domuz sürüsü görüldü
Freni patlayan mısır yüklü tır asfalt makinasına çarptı
Freni patlayan mısır yüklü tır asfalt makinasına çarptı
Kızıl geyikleri fotokapan görüntüledi
Kızıl geyikleri fotokapan görüntüledi
Aksaray’da öğrenci velisi okul müdürünü yumrukladı
Aksaray’da öğrenci velisi okul müdürünü yumrukladı
Çorum’da 20 motosiklet trafikten men edildi
Çorum'da 20 motosiklet trafikten men edildi
Tır alev alev yandı
Tır alev alev yandı
Ayakkabı deposundaki yangın 22 saat sonra söndürüldü
Ayakkabı deposundaki yangın 22 saat sonra söndürüldü
Nesli tehlikede olan mavi yelken balığı zıpkınla vuruldu!
Nesli tehlikede olan mavi yelken balığı zıpkınla vuruldu!
Turistik mahalledeki taş ocağındaki patlatmalar için harekete geçti
Turistik mahalledeki taş ocağındaki patlatmalar için harekete geçti
Torbalı Patlaması davasında lokanta sahibi tahliye edildi
Torbalı Patlaması davasında lokanta sahibi tahliye edildi
Sulama kanalında can pazarı
Sulama kanalında can pazarı
Tokat’ın fethinin 950 yılı Niksar’da mehteranla kutlandı
Tokat’ın fethinin 950 yılı Niksar’da mehteranla kutlandı
Daha Fazla Video Göster