Ayağına serum bağlatıp ameliyata devam eden doktor Oğuz Basut: Benim sorumluluğumdaydı, bırakamazdım

Bursa Uludağ Üniversitesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Basut, geçen hafta perşembe günü 20 yaşında bir genç kızın tükürük bezi tümörü ameliyatına girdi. Ameliyatta kendini kötü hisseden Prof. Dr. Oğuz Basut, ayağına serum takılmasını istedi. Oğuz Basut, yaklaşık iki buçuk saat süren ameliyata serumla devam etti.