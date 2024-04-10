Avrupa'da bayram coşkusu! Türk vatandaşları bayram sevincini yaşıyor

Ramazan Bayramı dünyanın dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Avrupalı Türkler de bayram sevincini doyasıya yaşıyor. A Haber muhabiri Fatih Özyar bir Türk ailenin evine misafir oldu Peki gurbette bayram nasıl geçiyor? İşte detaylar…

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