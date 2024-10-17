17 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Avcılar’da tatlıcıya silahlı saldırı: 2 yaralı

Avcılar’da tatlıcıya silahlı saldırı: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2024 01:46
Avcılar’da kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli iki şahıs, tatlıcı dükkanına silahlı saldırı saldırı düzenledi. Saldırıda iş yeri sahibi ve dükkan önünde duran bir kişi yaralanırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avcılar’da tatlıcıya silahlı saldırı: 2 yaralı
Avcılar’da tatlıcıya silahlı saldırı: 2 yaralı
İki otomobil kaza yaptı ortalık savaş alanına döndü!
İki otomobil kaza yaptı ortalık savaş alanına döndü!
Ambulansa fermuar sistemi ile yol verildi!
Ambulansa fermuar sistemi ile yol verildi!
Ataşehir’de iki grup arasında silahlı çatışma!
Ataşehir'de iki grup arasında silahlı çatışma!
Depremde panikleyen öğrenciyi kucaklayarak dışarı çıkardı!
Depremde panikleyen öğrenciyi kucaklayarak dışarı çıkardı!
Bahçe kapısına tırmanırken koluna demir parçası saplandı
Bahçe kapısına tırmanırken koluna demir parçası saplandı
Diyarbakır’da anız yangını çıktı! Saatler sonra söndürüldü
Diyarbakır’da anız yangını çıktı! Saatler sonra söndürüldü
3 yıl önce oğlunu kaybetti: Acısına dayanamayıp intihar etti
3 yıl önce oğlunu kaybetti: Acısına dayanamayıp intihar etti
Depremden Kelime-i Şehadet getirerek kaçtı!
Depremden Kelime-i Şehadet getirerek kaçtı!
Karşıya geçmeye çalışırken tramvayın altında kaldı!
Karşıya geçmeye çalışırken tramvayın altında kaldı!
Çatıda çıkan yangın diğer binalara sıçradı!
Çatıda çıkan yangın diğer binalara sıçradı!
Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Daha Fazla Video Göster