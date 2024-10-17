Avcılar’da tatlıcıya silahlı saldırı: 2 yaralı

Avcılar’da kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli iki şahıs, tatlıcı dükkanına silahlı saldırı saldırı düzenledi. Saldırıda iş yeri sahibi ve dükkan önünde duran bir kişi yaralanırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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