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Avcılar'da pitbullu bıçaklı saldırgan kamerada!

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Giriş: 17.10.2023 12:03
Olay dün saat 18.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi'ndeki Firuze Çiçeği Sokak'ta meydana geldi. Alaattin Yüksel (42) elindeki ipe bağlı Pitbull cinsi köpeği ile dolaşmaya başladı. Yüksel, köpeğinden sokakta gördüğü sahipsiz köpeklere saldırmasını istedi. Köpekler kaçışırken, yakındaki bir motosiklet yetkili servisinin bahçesine kaçtı. İşyeri sahibi Kenan Akdağ, yanında çocuğu olduğu halde dışarı çıkarak müdahale etmek istedi. Alaattin Yüksel, yanında taşıdığı bıçağı göstererek tehdit ettikten sonra uzaklaştı. Kenan Akdağ, güvenlik kamerası kayıtlarını alarak Tahtakale Muhtarı Serkan Vatansever ile birlikte mahalledeki polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İfadelerin alınmasından sonra polis kısa sürede şüphelinin 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından kayıtlı Alaattin Yüksel olduğunu belirleyerek onu gözaltına alırken, üzerinde taşıdığı bıçağa da el konuldu. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli hakkında 'Tehdit' ve 6 bir 136 Sayılı Yasa'ya muhalefet suçlarından adli işlem başlatılırken ayrıca Kabahatler Kanunu'ndaki ilgili maddeye göre idari para cezası uygulandı. Pitbull köpeği ise, Avcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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