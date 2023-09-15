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Avcılar'da dere kirliliği! Temizlenmeyen dereler çöplüğe döndü

A Haber
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Giriş: 15.09.2023 11:51
Son dakika haberleri… İstanbul Avcılar'da temizlenmeyen dereler çöplüğe döndü. Yeşilkent Deresi'nden kötü kokular yayılırken halk sağlığı için tehlike oluşturuyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.
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