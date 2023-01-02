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Atiye Nine enerjisiyle gençlere taş çıkartıyor

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Giriş: 02.01.2023 14:06
Konya'nın Akören ilçesinde yaşayan Atiye Kıytık 86 yaşında... Ancak enerjisi ve yaşama sevinci ile gençlere taş çıkartıyor.
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