Atık su borusuna sıkışan yavru köpekler kurtarıldı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde çocukların ihbarı üzerine atık su borusuna sıkışan 2 yavru köpek, belediye ekiplerinin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Kara Mustafa Paşa köyünde mahsur kalan köpeklerin sesini duyan çocuklar anneleriyle birlikte itfaiyeye haber verdi. Ekipler iş makinesiyle kazı yaparak köpeklere ulaştı ve besmele çekerek borudan çıkardı. Kurtarılan yavru köpekler annelerine kavuşurken, çocuklar ekiplerin çabalarına teşekkür etti. Sağlık durumları iyi olan köpekler köyde güvenli bir şekilde bakıma alındı.

