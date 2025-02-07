07 Şubat 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Aşırı sürat ve dikkatsizlik kazalara neden oldu! O anlar kamerada
Aşırı sürat ve dikkatsizlik kazalara neden oldu! O anlar kamerada

Aşırı sürat ve dikkatsizlik kazalara neden oldu! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2025 20:28
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, KGYS kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, sürücülerin dikkatsizliği ve aşırı hızı nedeniyle meydana gelen kazalar dikkat çekti. Paylaşılan kayıtlarda, bir otomobilin hızla ilerleyerek sinyal vermeden şerit değiştiren tıra çarptığı anlar yer aldı. Bir başka kazada ise kavşaktan dönmeye çalışan bir aracın, başka bir otomobile çarptığı görüldü. Ayrıca, bir otomobilin kavşaktan dönüş yapan tıra çarptığı anlar da kaydedildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aşırı sürat ve dikkatsizlik kazalara neden oldu! O anlar kamerada
Aşırı sürat ve dikkatsizlik kazalara neden oldu!
Aşırı sürat ve dikkatsizlik kazalara neden oldu!
Kapalıçarşı’da 9 milyar TL’lik vurgun
Kapalıçarşı'da 9 milyar TL'lik vurgun
Otel yangını faciası soruşturması!
Otel yangını faciası soruşturması!
Kar sonrası her yer beyaza büründü!
Kar sonrası her yer beyaza büründü!
İstanbul kar ve fırtına etkisi altında! Sarıyer’de kuru yük gemisi sürüklendi
İstanbul kar ve fırtına etkisi altında! Sarıyer'de kuru yük gemisi sürüklendi
Yaşlı teyze eline aldığı çuvalla karda kaydı!
Yaşlı teyze eline aldığı çuvalla karda kaydı!
Çatalca’da kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı!
Çatalca’da kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı!
Manisa’da yangın paniği! Satılacak ürünler kül oldu
Manisa'da yangın paniği! Satılacak ürünler kül oldu
Grip ne zaman zatürreye dönüşür?
Grip ne zaman zatürreye dönüşür?
Bağcılar’da polis ekiplerine bıçaklı saldırı
Bağcılar'da polis ekiplerine bıçaklı saldırı
Kayseri beyaza büründü!
Kayseri beyaza büründü!
Ege’de deniz suyu çekildi! Deprem işareti mi?
Ege'de deniz suyu çekildi! Deprem işareti mi?
Daha Fazla Video Göster