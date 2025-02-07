Aşırı sürat ve dikkatsizlik kazalara neden oldu! O anlar kamerada

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, KGYS kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, sürücülerin dikkatsizliği ve aşırı hızı nedeniyle meydana gelen kazalar dikkat çekti. Paylaşılan kayıtlarda, bir otomobilin hızla ilerleyerek sinyal vermeden şerit değiştiren tıra çarptığı anlar yer aldı. Bir başka kazada ise kavşaktan dönmeye çalışan bir aracın, başka bir otomobile çarptığı görüldü. Ayrıca, bir otomobilin kavşaktan dönüş yapan tıra çarptığı anlar da kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN