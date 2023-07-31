31 Temmuz 2023, Pazartesi
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Aşırı sıcaklar geliyor! Yeni sıcak hava dalgası ne zamana kadar etkili olacak?
Türkiye yeniden aşırı sıcak havanın etkisine giriyor. Hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri dönüyor. Türkiye çarşambadan itibaren yazın en sıcak günlerini yaşayacak. Ağustosun ilk haftasında çöl sıcakları etkili olacak. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan hava tahmin uzmanı Abdulllah Macit canlı yayında anlattı.