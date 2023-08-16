16 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosuyla ilgili harekete geçildi! Çocuklarınızı bunlardan koruyun

'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosuyla ilgili harekete geçildi! Çocuklarınızı bunlardan koruyun

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2023 09:08
Çocuklar için içerik üreten "Kübra Nisa" isimli Youtube kanalında yayımlanan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. "Aşık çocuk beni gizlice izliyor." gibi ifadelerle satır aralarında ahlaksızlığı satır satır işleyen video ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık videoya ilişkin hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.
Skandal video ile ilgili harekete geçildi
Skandal video ile ilgili harekete geçildi
Yön değiştikçe rengi değişiyor
Yön değiştikçe rengi değişiyor
Bolu son 94 yılın en sıcak gününü yaşadı!
Bolu son 94 yılın en sıcak gününü yaşadı!
Paw Guards’ın yöneticisi Burak Arslan’dan başörtülü kadına saldırı
Paw Guards'ın yöneticisi Burak Arslan'dan başörtülü kadına saldırı
Fatma Duygu Özkan’ın son görüntüsü
Fatma Duygu Özkan’ın son görüntüsü
İzmir’de kentsel dönüşüm skandallar bitmiyor
İzmir'de kentsel dönüşüm skandallar bitmiyor
8 ekolojik köprüden biri İstanbul’da
8 ekolojik köprüden biri İstanbul'da
Basra sıcakları sürecek mi?
Basra sıcakları sürecek mi?
Sümela Manastırı’nda ayin
Sümela Manastırı'nda ayin
İBB’ye bağlı İSTAÇ’ta grev hazırlığı
İBB'ye bağlı İSTAÇ'ta grev hazırlığı
Karadağlı’ya sanatçılardan linç girişimi!
Karadağlı'ya sanatçılardan linç girişimi!
Siirt’te orman yangını!
Siirt’te orman yangını!
Daha Fazla Video Göster