16 Ağustos 2023, Çarşamba
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'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosuyla ilgili harekete geçildi! Çocuklarınızı bunlardan koruyun
Çocuklar için içerik üreten "Kübra Nisa" isimli Youtube kanalında yayımlanan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. "Aşık çocuk beni gizlice izliyor." gibi ifadelerle satır aralarında ahlaksızlığı satır satır işleyen video ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık videoya ilişkin hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.