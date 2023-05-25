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Artvin Arhavi'de bağ evinde esrarengiz olay! Görüntüleri izleyince şoke oldu

İHA
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Giriş: 25.05.2023 06:44
Artvin'de bağ evinin kapısının zorlanması ile hırsızlardan şüphelenen vatandaş fotokapan kurdu. Arhavi'de yaşayan Nafi Sarı, görüntüleri izleyince hayretler içerisinde kaldı.
Bağ evinde esrarengiz olay! Şoke oldu BAĞ EVİNDE ESRARENGİZ OLAY! ŞOKE OLDU

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Bağ evinde esrarengiz olay! Şoke oldu
Bağ evinde esrarengiz olay! Şoke oldu
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