25 Mayıs 2023, Perşembe
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Artvin Arhavi'de bağ evinde esrarengiz olay! Görüntüleri izleyince şoke oldu
Artvin'de bağ evinin kapısının zorlanması ile hırsızlardan şüphelenen vatandaş fotokapan kurdu. Arhavi'de yaşayan Nafi Sarı, görüntüleri izleyince hayretler içerisinde kaldı.