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Arnavutköy’de korkutan iş yeri yangını: Alevler kameralara anbean yansıdı

Arnavutköy’de korkutan iş yeri yangını: Alevler kameralara anbean yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.12.2024 23:43
İstanbul Arnavutköy İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde oto tamirhanesi olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar oluştu. Yaşanan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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Arnavutköy’de korkutan iş yeri yangını: Alevler kameralara anbean yansıdı
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