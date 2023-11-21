21 Kasım 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş yıllar sonra ortaya çıktı! Eski halinden eser yok
Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve Arka Sokaklar'da canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, uzun süre sonra ortaya çıktı. Gamze Özçelik ile boşanması sonrası ekranlardan elini eteğini çeken oyuncu, son haliyle sosyal medyayı salladı.