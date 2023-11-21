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Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş yıllar sonra ortaya çıktı! Eski halinden eser yok

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Giriş: 21.11.2023 09:12
Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve Arka Sokaklar'da canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, uzun süre sonra ortaya çıktı. Gamze Özçelik ile boşanması sonrası ekranlardan elini eteğini çeken oyuncu, son haliyle sosyal medyayı salladı.
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