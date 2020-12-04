Arıza yapan tek motorlu uçak otoyola indi! O anlar kamerada

Son dakika haberi... ABD'nin Minnesota eyaletinde kayda geçen görüntülerde arıza yapan tek motorlu uçağın akan trafikte otoyola iniş anları kaydedildi.

Görüntüler Minnesota eyaletinde kayda geçti.

Arıza yapan küçük uçak akan trafikte otoyola acil iniş yaptı.

O anlar otoyoldaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.