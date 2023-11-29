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Ardahan’da yavru köpekler donmaktan kurtarıldı! İşte yurttan kar manzaraları...

A Haber
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Giriş: 29.11.2023 08:50
Ardahan'da da çalışma yapan ekipler, donmak üzer olan köpekleri fark etti. 3 yavru ölümden kurtarılıp, barınağa teslim edildi. Yurdun yüksek kesimlerinde karla mücadele başladı. İşte yurttan kar-kış manzaraları...
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Yavru köpekler donmaktan kurtarıldı
Yavru köpekler donmaktan kurtarıldı
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