Ardahan’da yavru köpekler donmaktan kurtarıldı! İşte yurttan kar manzaraları...

Ardahan'da da çalışma yapan ekipler, donmak üzer olan köpekleri fark etti. 3 yavru ölümden kurtarılıp, barınağa teslim edildi. Yurdun yüksek kesimlerinde karla mücadele başladı. İşte yurttan kar-kış manzaraları...

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