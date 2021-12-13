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Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle kapı kilitleri dondu

İHA
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Giriş: 13.12.2021 11:08
Kar yağışının ardından şiddetli soğukların hüküm sürdüğü Ardahan’da hayat durdu. Ardahan’da etkili olan dondurucu hava, hayatı olumsuz etkilerken, dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 26,1 dereceyle Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.
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