13 Aralık 2021, Pazartesi
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Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle kapı kilitleri dondu
Kar yağışının ardından şiddetli soğukların hüküm sürdüğü Ardahan’da hayat durdu. Ardahan’da etkili olan dondurucu hava, hayatı olumsuz etkilerken, dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 26,1 dereceyle Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.