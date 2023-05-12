12 Mayıs 2023, Cuma
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Arda Kural’ın son hali pes dedirtti! 20 kilo verip saç ektirmişti...
Lise Defteri, Emret Komutanım, Eyvah Kızım Büyüdü dizileriyle hafızalara kazınan Arda Kural son haliyle şaşkına çevirdi. "Yerli Leonardo Di Caprio" sağlık sorunları nedeniyle bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Zor günleri geri bırakan oyuncu eski haline dönmek için 20 kilo verip bir de saç ektirdi. Sosyal medya hesabından son halini paylaşınca yine gündem oldu. İşte Arda Kural'ın son hali...