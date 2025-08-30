30 Ağustos 2025, Cumartesi

Aracı içinde bayılan sürücü hastaneye kaldırıldı

Aracı içinde bayılan sürücü hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 21:23
İpekyolu ilçesine bağlı Kazım Karabekir Caddesi Elite World Van Otel önünde aracı içinde bayılan sürücüyü fark eden vatandaşlar 112 acil servise bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, baygın halde olan sürücüyü araçtan çıkardı. Sedye ile ambulansa taşınan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
