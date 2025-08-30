Aracı içinde bayılan sürücü hastaneye kaldırıldı

İpekyolu ilçesine bağlı Kazım Karabekir Caddesi Elite World Van Otel önünde aracı içinde bayılan sürücüyü fark eden vatandaşlar 112 acil servise bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, baygın halde olan sürücüyü araçtan çıkardı. Sedye ile ambulansa taşınan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

