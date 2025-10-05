05 Ekim 2025, Pazar

Arabeskin kraliçesi yaşayan efsane Kamuran Akkor! Sagopa Kajmer ile düetin hikayesi…
Arabeskin kraliçesi yaşayan efsane Kamuran Akkor! Sagopa Kajmer ile düetin hikayesi…

Arabeskin kraliçesi yaşayan efsane Kamuran Akkor! Sagopa Kajmer ile düetin hikayesi…

Giriş: 05.10.2025 09:31
Unutulmaz şarkılarıyla Türk müziğinin efsanelerinden Kamuran Akkor... 78 yaşındaki usta isim merhum sanatçı Müslüm Gürses'in de okuduğu "Daha yokluğunun ilk akşamında" şarkısına düet yaptı ve arkadaşlarımız da Kamuran Akkor'un evine konuk oldu.
