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Antalya’da yağmur felaketi!  Rüzgarın hızı 90 KM’ye ulaştı

A Haber
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Giriş: 30.12.2021 16:37
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya’ya kırmızı kodlu uyarıda bulundu. 3 ilçede okullar tatil edilirken öğle saatlerinden sonra yağmur etkisini gösterdi. Su baskınları yaşanırken yollar ve köprüler sular altında kapatıldı bazı bölgeler trafiğe kapatıldı. Yağışların yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bölgeden gelişmeleri A Haber ekiplerinde Ata Gündüz Kurşun ve Tayfun Er aktardı.
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