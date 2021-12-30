30 Aralık 2021, Perşembe
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Antalya’da yağmur felaketi! Rüzgarın hızı 90 KM’ye ulaştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya’ya kırmızı kodlu uyarıda bulundu. 3 ilçede okullar tatil edilirken öğle saatlerinden sonra yağmur etkisini gösterdi. Su baskınları yaşanırken yollar ve köprüler sular altında kapatıldı bazı bölgeler trafiğe kapatıldı. Yağışların yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bölgeden gelişmeleri A Haber ekiplerinde Ata Gündüz Kurşun ve Tayfun Er aktardı.