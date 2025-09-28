28 Eylül 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Antalya'da korkunç kaza! Önce yayaya sonra otomobile çarptı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alanya istikametine giden bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Okan Çağan'a çarptı. Kazada Çağan 100 metre savrulurken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçip başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.