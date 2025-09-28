28 Eylül 2025, Pazar

Antalya’da korkunç kaza! Önce yayaya sonra otomobile çarptı

Giriş: 28.09.2025 04:53
Güncelleme:28.09.2025 04:58
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alanya istikametine giden bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Okan Çağan'a çarptı. Kazada Çağan 100 metre savrulurken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçip başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.
