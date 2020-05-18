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Antalya'da ilginç olay! Levrek zannedip yedikleri balık zehir saçtı |Video

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Giriş: 18.05.2020 14:19
Güncelleme:18.05.2020 14:23
Antalya'da ilginç olay! Levrek zannedip yedikleri balık zehir saçtı. Balıkçıdan levrek diye aldılar, zehirli balon balığı çıktı. Balon balığını bildiğini ama fileto olarak verildiği için fark edemediğini söyleyen vatandaş 3 arkadaş olarak zehirlendiklerini bir arkadaşlarının ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Antalya'da yedikleri balon balığından zehirlenen 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hükümdar Akbay, Nedim Derbek ve Ali Akgül, Kızılsaray Mahallesi'nde seyyar satıcıdan aldıkları balığı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Çeşitli hastanelere kaldırılan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Akbay, yaptığı açıklamada, seyyar satıcının fileto şeklinde sattığı balığı levrek sandığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise balon balığının tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Yurt dışında balon balığından ölüm vakaların olduğunu vurgulayan Gökoğlu, "Balon balığının tam üreme dönemi, toksin miktarı artar. Dolayısıyla çok daha zehirleyici oluyor. Balon balığından zehirlenme vakasını duydum, dikkat etmek gerekiyor. Balon balığını bazen ayırt edemezsiniz. Kesinlikle bildiğiniz yerlerden balık alın." dedi.

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