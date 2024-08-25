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Antalya'da feci kaza, kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da feci kaza, kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.08.2024 16:14
Antalya'da meydana gelen trafik kazasında kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ve yanındaki yolcu aracı bırakıp olay yerinden kaçarken kazayı duyarak olay yerine gelen şahsın yakınları sinir krizi geçirdi, acılı ağabey öfkesini kazaya karışan kamyonetten çıkardı.
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