25 Ağustos 2024, Pazar
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Antalya'da feci kaza, kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'da meydana gelen trafik kazasında kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ve yanındaki yolcu aracı bırakıp olay yerinden kaçarken kazayı duyarak olay yerine gelen şahsın yakınları sinir krizi geçirdi, acılı ağabey öfkesini kazaya karışan kamyonetten çıkardı.