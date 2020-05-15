Antalya ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen nişan törenleri sonrası iki ilde koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandı. İki ilde yapılan nişan törenleri sonrasında yaklaşıl 100 yeni vaka görüldü.

Antalya ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen nişan törenleri sonrası iki ilde koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandı. İki ilde yapılan nişan törenleri sonrasında yaklaşıl 100 yeni vaka görüldü.