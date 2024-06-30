Antalya Serik’in meşhur bıçakları

Antalya Serik'te bir bıçak atölyesine götüreceğiz şimdi sizleri. Kaybolmaya yüz tutmuş olan bıçakçılık mesleğini yürüten 4. kuşak bir ustayla tanıştıracağız. Yörük bir ailenin evladı olan Çetin Durmaz, bıçak yapımını küçük yaşlarda babasından öğrendi. Şimdi kendisinden bıçaklarla iç içe geçen öyküsünü dinleyeceğiz.