Annesiyle birlikte genç adamı bıçakladı!

İstanbul Bahçelievler’de 16 yaşındaki D.Ç. isimli kız çocuğu ile annesi G.Ç., tartıştıkları R.H.’yi ve kavgayı ayırmak isteyen İ.G.’yi bıçakladı. Ağır yaralanan R.H. hastanede hayatını kaybederken, İ.G.’nin tedavisi sürüyor. Olay sonrası anne ve kızı polis ekiplerince gözaltına alındı. Çevredeki vatandaşların bıçağı almaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, bir esnaf, genç kızın “tecavüz etti” diye bağırdığını söyledi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

