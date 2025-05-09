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Anneler Günü’nde şehit annesi olmak! Hüzün ve gurur bir arada

Anneler Günü’nde şehit annesi olmak! Hüzün ve gurur bir arada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 10:00
Her anne çok özel, her anne her şeyin en iyisini hak ediyor. Şehit annelerimizin yeri ise çok ayrı. Onlar için Anneler Günü’nün anlamı da bambaşka. Onlar hüznü ve gururu bir arada yaşıyor. A Haber, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit edilen özel harekat polis Sevda Güngör'ün ailesinin kapısını çaldı. Anne Nural Güngör, biricik kızını anlattı yaşadığı acı ve özlem kelimelere sığmadı, "Kızım öldüğü günden beri benim için renkler soldu, bana bir tek siyah kaldı" dedi.
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Anneler Günü’nde şehit annesi olmak! Hüzün ve gurur bir arada
Anneler Günü’nde şehit annesi olmak!
Anneler Günü’nde şehit annesi olmak!
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