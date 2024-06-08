Ankara'yı sel vurdu! Yollar alt geçitler ve metro girişleri su doldu! İlk detaylar A Haber'de...

Başketkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı. Özellikle Çankaya, Sincan ve Etimesgut'ta etkisini gösteren sağanak sebebiyle bazı metro girişleri ile alt geçitler suyla doldu. Kentteki yağış dolayısıyla trafikteki araçlar da ilerlemekte güçlük çekerken çok sayıda araç suya gömüldü. Yaşanan sel felaketine ilişkin detayları A Haber Muhabiri Rüya Akkuş bölgedeki son durumu aktarırken "Sel artık şehrin kronikleşen sorunu haline geldi ve artık çözümsüz noktalardan biri hale geldi." ifadelerini kullandı.

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