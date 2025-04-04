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Ankara’nın Dikmen’i davalık oldu! 400 milyon dolarlık miras davası

Ankara’nın Dikmen’i davalık oldu! 400 milyon dolarlık miras davası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 15:00
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait yaklaşık 400 bin metrekarelik Dikmen Vadisi büyük bir hukuk mücadelesinin merkezinde. Mirasçıların iddiasına göre, Akkız Aydoğan'a ait olan bu toprakların bir kısmı 1980'li yıllarda hukuka aykırı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tescil edildi. Mirasçılar mülkiyet hakkını geri almak için düğmeye bastı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 400 milyon dolarlık dava açtı.
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Ankara’nın Dikmen’i davalık oldu! 400 milyon dolarlık miras davası
Ankara’nın Dikmen’i davalık oldu!
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