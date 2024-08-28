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Ankara’daki akvaryumda ilginç deneyim! Koi balıklarını biberonla besliyorlar

Ankara’daki akvaryumda ilginç deneyim! Koi balıklarını biberonla besliyorlar

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr
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Giriş: 28.08.2024 16:25
Ankara'da bir alışveriş merkezinde bulunan devasa akvaryum ziyaretçilerine ilginç bir deneyim sunuyor. Akvaryumda bulunan koi balıkları biberonlarla besleniyor.
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Koi balıklarını biberonla besliyorlar
Koi balıklarını biberonla besliyorlar
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