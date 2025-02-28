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Ankara’da son kullanma tarihi geçmiş 17 ton çikolata yakalandı

Ankara'da son kullanma tarihi geçmiş 17 ton çikolata yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.02.2025 12:31
Ankara'da Jandarma ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında son kullanma tarihi geçmiş 17 ton çikolata ele geçirildi. Çikolataların Ramazan Bayramı öncesi satışa sunulacağı öğrenildi.

Ankara'da, son kullanma tarihi geçmiş çikolataların piyasadan toplanıp tarihi değiştirilerek Ramazan Bayramı öncesinde satışa sunulacağı belirlenen bir depoya düzenlenen operasyonda, 17 ton çikolata ele geçirildi.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Yenimahalle'deki bir depoda, son tüketim tarihi geçmiş çikolataların piyasadan toplanarak, tarihi değiştirildikten sonra Ramazan Bayramı öncesinde yeniden satışa sunulacağını tespit etti.

Bunun üzerine alınan arama kararı doğrultusunda Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri söz konusu depoya dün operasyon düzenledi.

Operasyonda son kullanma tarihi geçmiş 17 ton çikolata ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara’da son kullanma tarihi geçmiş 17 ton çikolata yakalandı
Ankara’da son kullanma tarihi geçmiş 17 ton çikolata yakalandı
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