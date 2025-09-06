06 Eylül 2025, Cumartesi

Ankara'da sokaklar göle döndü! A Haber olay yerinde
Ankara’da sokaklar göle döndü! A Haber olay yerinde

Ankara'da sokaklar göle döndü! A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 17:18
Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü. Kentin önemli ulaşım güzergahlarından Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle bölgede araçlar ilerlemekte büyük güçlük yaşadı. A Haber muhabiri Burcu Özüduru, Ankara Yeni Mahalle Şaşmaz üst geçidinde yaşanan su baskını ve yoğun trafik ile ilgili bilgiler aktardı.
