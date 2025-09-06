06 Eylül 2025, Cumartesi
Ankara'da sokaklar göle döndü! A Haber olay yerinde
Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü. Kentin önemli ulaşım güzergahlarından Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle bölgede araçlar ilerlemekte büyük güçlük yaşadı. A Haber muhabiri Burcu Özüduru, Ankara Yeni Mahalle Şaşmaz üst geçidinde yaşanan su baskını ve yoğun trafik ile ilgili bilgiler aktardı.