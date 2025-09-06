Ankara’da sokaklar göle döndü! A Haber olay yerinde

Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü. Kentin önemli ulaşım güzergahlarından Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle bölgede araçlar ilerlemekte büyük güçlük yaşadı. A Haber muhabiri Burcu Özüduru, Ankara Yeni Mahalle Şaşmaz üst geçidinde yaşanan su baskını ve yoğun trafik ile ilgili bilgiler aktardı.

