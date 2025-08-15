15 Ağustos 2025, Cuma

Ankara'da kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
Giriş: 15.08.2025 01:26
Edinilen bilgilere göre, Beypazarı-Kırbaşı yolu üzerinde seyir halindeki kamyon, Saraycık Rampası'nda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kazanın ardından bölge halkı ve Kırbaşı Muhtarı Osman Yurdakul, yıllardır çözülemeyen yol sorununa tepki gösterdi. "Artık yeter" diyen Muhtar Yurdakul, "Bu rampada defalarca kaza oldu. Bir gün daha büyük bir felaket yaşanacak. Yetkililerden kalıcı çözüm bekliyoruz" dedi.
