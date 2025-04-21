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Ankara ve Tokyo’nun dostluğu: Sakuralar! İlkbahar ve yeniden doğuşun simgesi

Ankara ve Tokyo’nun dostluğu: Sakuralar! İlkbahar ve yeniden doğuşun simgesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.04.2025 16:44
Yeniden doğuşu simgeleyen “Sakura Ağacı” başkent Ankara’da kartpostallık görüntüler oluştururken Kapon kiraz ağaçlarının Türkiye'ye getiriliş hikayesi ise dinleyenleri duygulandırıyor. Türk ve Japonlar arasında vefanın bir göstergesi olan Ankara Dikmen Vadisi'ndeki Sakuralar, su sıralar görülmeye değer.
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Ankara ve Tokyo’nun dostluğu: Sakuralar! İlkbahar ve yeniden doğuşun simgesi
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