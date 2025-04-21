Ankara ve Tokyo’nun dostluğu: Sakuralar! İlkbahar ve yeniden doğuşun simgesi

Yeniden doğuşu simgeleyen “Sakura Ağacı” başkent Ankara’da kartpostallık görüntüler oluştururken Kapon kiraz ağaçlarının Türkiye'ye getiriliş hikayesi ise dinleyenleri duygulandırıyor. Türk ve Japonlar arasında vefanın bir göstergesi olan Ankara Dikmen Vadisi'ndeki Sakuralar, su sıralar görülmeye değer.

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