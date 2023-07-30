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Ankara - Kars yolcu otobüsü şarampole düştü! Kars Valisi Türker Öksüz A Haber'de son durumu anlattı

A Haber
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Giriş: 30.07.2023 11:42
Yolcu otobüsü, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrildi. Kaza ile ilgili son durumu Kars Valisi Türker Öksüz A Haber'de anlattı. Öksüz, "Sabah 7.45 sıralarında Ankara – Kars seferini yapan bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması neticesinde ilk belirlemelere göre 5 vatandaşımız hayatını kaybetti 23 yaralımız var şu anda. Tedavileri devam ediyor. İnşallah ölü sayısı artmaz." dedi.
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